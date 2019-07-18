Еврокомиссия оштрафовала Qualcomm на 242 млн евро за ценовой демпинг

Европейская комиссия, главный антимонопольный регулятор ЕС, оштрафовала американского производителя чипов Qualcomm Inc. на 242 млн евро за установление заниженных цен на свою продукцию.
Как говорится в сообщении ЕК, нарушения были допущены компанией в 2009-2011 годах и касались чипов для 3G-связи в мобильных телефонах. Qualcomm продавала их по демпинговой цене своим стратегически важным клиентам, Huawei Technologies и ZTE Corp., чтобы вытеснить с рынка компанию Icera, которая сейчас принадлежит Nvidia.
Штраф составляет 1,27% выручки Qualcomm за 2018 год. В прошлом году компания была оштрафована Еврокомиссией на 997 млн евро за выплату миллиардов долларов основному клиенту, Apple Inc., за то, чтобы компания не закупала микрочипы для своих устройств у конкурентов.
Акции Qualcomm дешевеют на 1,3% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала года капитализация компании подскочила на 33%, до $92,1 млрд.
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