Счетпалата в I полугодии направила в Генпрокуратуру материалы по 3 проверкам

Счетная палата Азербайджана в I-ом полугодии 2019 года в результате проведенных проверок обеспечила возмещение в госбюджет 6,8 млн манатов, во внебюджетные фонды – 365,1 тыс. манатов, отмечается в данных палаты.
Как сообщалось ранее, Счетная палата в I-ом полугодии 2018 года в результате проведенных проверок обеспечила возмещение в госбюджет 4,7 млн манатов.
«В первом полугодии 2019 года палата начала проведение 32 аудиторских и 5 аналитических мероприятий. При этом коллегия палаты в отчетном периоде приняла решения по результатам 12 аудиторских и 5 аналитических проверок», - отмечается в данных палаты.
По итогам проверок, в госбюджет Азербайджана возмещено средств на сумму 6,8 млн манатов, еще на 365,1 тыс. манатов - во внебюджетные фонды.
В целом, проверки Счетной палаты в I-ом полугодии охватили средства на сумму 1 млрд 13,3 млн манатов, из которых 45,8% - бюджетные средства, 16,9% - средства внебюджетных фондов, 37,3% - другие источники.
Счетпалата подчеркивает, что результаты завершенных проверок были проанализированы и классифицированы. «Основные недостатки, как и в прошлые годы, были связаны с нарушением нормативно-правовых документов, касающихся госзакупок, бухучета и отчетности, а также использования госимущества», - отмечает палата.
Материалы двух проверок, связанных с нарушением госзакупок, а также одной проверки по нецелевому использованию госимущества, направлены в Генпрокуратуру.
А.Азизов
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