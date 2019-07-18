Корпус стражей Исламской революции подтвердил информацию о задержании иностранного танкера за контрабанду нефти

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) в четверг подтвердил задержание в Персидском заливе иностранного танкера из-за контрабанды нефти, сообщает в четверг агентство "Тасним".

"Убедившись в том, что иностранный танкер занимался контрабандой топлива, и по распоряжению иранских судебных властей военно-морские силы КСИР в ходе неожиданной операции перехватили его", - приводит агентство выдержки из заявления КСИР.

"Иностранный танкер, способный перевозить 2 млн литров топлива, получил контрабандное топливо от некоторых небольших иранских судов и должен был затем переправить свой груз на другие иностранные суда вдали от иранского острова", - отмечается в заявлении.

В КСИР уточнили, что задержание танкера было произведено еще 14 июля.

Также в КСИР опровергли сообщения ряда зарубежных СМИ о том, что силы КСИР ранее задержали еще один иностранный танкер.

Ранее стало известно, что КСИР задержал иностранный танкер в Ормузском проливе у иранского острова Ларек, а также взял под стражу 12 членов экипажа судна.

По данным местных СМИ, танкер перевозил миллион баррелей нефти. Он вез нефть от иранских контрабандистов иностранным покупателям.

На этой неделе сообщалось, что шедший под флагом Панамы танкер Riah, имеющий пунктом приписки ОАЭ, несколько дней назад во время прохода через Ормузский пролив отклонился от курса в сторону Ирана, а затем перестал передавать данные о местоположении.

Позднее МИД Ирана Сейед Аббас Мусави сообщил агентству ISNA, что силы Ирана отбуксировали в свои территориальные воды танкер Riah из ОАЭ. По словам Мусави, у танкера возникли технические неполадки, и в соответствии с международным законодательством Иран пришел на помощь и доставил судно в свои воды.

Также представитель ведомства заверил, что Иран окажет необходимую помощь в ремонте танкера. Подробности об этом инциденте Тегеран обещает сообщить позднее.