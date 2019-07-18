Нефть дорожает на новости о задержании Ираном нефтетанкера, Brent на уровне $64,2 за баррель

Цены на нефть растут в четверг на новости о задержании Ираном иностранного нефтетанкера в Персидском заливе.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:35 составляет $64,2 за баррель, что на $0,54 (0,85%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,38 (0,67%) - до $57,16 за баррель.

Государственное телевидение Ирана сообщило в четверг, что силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) 14 июля задержали иностранный нефтетанкер, перевозивший 1 млн баррелей нефти.

Пока неясно, идет ли речь о небольшом танкере Riah, связь с которым ранее на этой неделе была потеряна после его захода в территориальные воды Ирана.

Цены на нефть существенно снизились на этой неделе на опасениях, что продолжающийся торговый конфликт США и Китая ослабит глобальный экономический подъем и, соответственно, спрос на нефть.

Тем не менее, ситуация на Ближнем Востоке остается в центре внимания трейдеров. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф ранее заявил, что Иран мог бы перекрыть ключевой маршрут поставок нефти из региона - через Ормузский пролив, но не хочет делать этого.

"Сегодня мы видим небольшой подъем цен, особенно с учетом того, насколько существенным было снижение за последние дни, - отмечает аналитик UBS Group AG Джованни Стауново. - Теперь мы, по крайней мере, знаем, где находится потерявшийся танкер".