Импорт фармацевтической продукции в Азербайджан в I полугодии увеличился на 7,1%

Импорт фармацевтической продукции в Азербайджан в I-ом полугодии 2019 года составил на сумму $134 млн 494,25 тыс., сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

«В январе-июне 2019 года в Азербайджан импортировано 6 тыс. 952,47 тонн фармацевтической продукции (рост на 7,1% от показателя января-июня 2018г – ИФ) на $134 млн 494,25 тыс. (рост на 8,7%)», - отметили в ГТК.

В 2018 году в Азербайджан было импортировано 16 тыс. 933,78 тонн фармацевтической продукции на $290 млн 184,22 тыс.

Н.Аббасова