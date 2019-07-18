SIF выдал в четверг предпринимателям Абшеронского экономического района Азербайджана льготных кредитов на 2,5 млн манатов

Фонд развития предпринимательства (SIF) с начала 2019 года выдал льготных кредитов на общую сумму 52 млн манатов, сообщает министерство экономики.

«В целом, 573 предпринимателя на реализацию проектов общей стоимостью 183 млн манатов получили льготных кредитов на сумму 52 млн манатов. Реализация этих проектов позволит открыть свыше 2 тыс. рабочих мест», - отмечается в сообщении.

В министерстве также сообщили, что SIF в четверг выдал 15 предпринимателям Абшеронского экономического района льготные кредиты на общую сумму 2,5 млн манатов. Кредитование данных проектов позволит создать более 100 новых рабочих мест. Выданные кредиты будут направлены на реализацию проектов в сферах виноградарства, производства хлеба, садоводства, животноводства, производства сухофруктов и др.

В целом, за весь период деятельности SIF, предпринимателям Абшеронского экономического района выдано льготных кредитов на общую сумму 677,6 млн манатов на реализацию свыше 2,7 тыс. проектов.

Как сообщалось ранее, 1 августа 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О совершенствовании механизма государственной поддержки развития предпринимательства". Согласно указу ликвидирован Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП). Взамен при министерстве экономики создан Фонд развития предпринимательства (SIF). Уставный капитал нового фонда определен в 1 млрд 94 млн 254,581 тыс. манатов.

В 2018 году объем льготного кредитования бизнеса посредством фонда составил 160,2 млн манатов. В 2019 году объем кредитования составит минимум 160 млн манатов.

Кредиты выдаются на сумму от 5 до 50 тысяч манатов (сроком на 3 года), от 50 тысяч до 1 млн манатов на 5 лет и крупные кредиты - от 1 млн до 10 млн на 10 лет. Ставка по кредитам - 5% годовых.

Н.Аббасова