Спорные территории Западного берега Иордана нельзя называть оккупированными, считают в Вашингтоне

Сецпосланник президента США по ближневосточному мирному процессу Джейсон Гринблатт считает, что Западный берег реки Иордан следует называть спорными, а не оккупированными территориями, и что расположенные там израильские поселения именовать так унизительно.
"Я бы сказал, что эти территории спорные. Данный вопрос следует решать в контексте прямых переговоров между сторонами. Называть их оккупированными не поможет в решении конфликта", - сказал американский дипломат, которого цитируют в четверг израильские СМИ.
Он подчеркнул, что унизительно и называть поселениями израильские общины на Западном берегу Иордана.
"Полагаю, что Израиль в действительности является скорее жертвой, чем стороной, которая несет ответственность", - отметил спецпосланник.
"С момента своего создания Израиль подвергался многочисленным нападениям и продолжает оставаться объектом нападений со стороны терроризма", - подчеркнул Гринблатт.
В прошлом месяце США ни конференции в Бахрейне обнародовали экономическую часть своего плана ближневосточного урегулирования, предусматривающего инвестиции в размере $50 млрд в экономику Палестины. В сентябре, после выборов в Израиле, американская сторона обещает раскрыть политическую часть своего плана.
Гринблатт сообщил, что в вопросе о самоопределении палестинской автономии США готовы дать "все возможное в той мере, в какой это не скажется негативно на безопасности Израиля".
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