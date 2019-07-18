Спорные территории Западного берега Иордана нельзя называть оккупированными, считают в Вашингтоне

Сецпосланник президента США по ближневосточному мирному процессу Джейсон Гринблатт считает, что Западный берег реки Иордан следует называть спорными, а не оккупированными территориями, и что расположенные там израильские поселения именовать так унизительно.

"Я бы сказал, что эти территории спорные. Данный вопрос следует решать в контексте прямых переговоров между сторонами. Называть их оккупированными не поможет в решении конфликта", - сказал американский дипломат, которого цитируют в четверг израильские СМИ.

Он подчеркнул, что унизительно и называть поселениями израильские общины на Западном берегу Иордана.

"Полагаю, что Израиль в действительности является скорее жертвой, чем стороной, которая несет ответственность", - отметил спецпосланник.

"С момента своего создания Израиль подвергался многочисленным нападениям и продолжает оставаться объектом нападений со стороны терроризма", - подчеркнул Гринблатт.

В прошлом месяце США ни конференции в Бахрейне обнародовали экономическую часть своего плана ближневосточного урегулирования, предусматривающего инвестиции в размере $50 млрд в экономику Палестины. В сентябре, после выборов в Израиле, американская сторона обещает раскрыть политическую часть своего плана.

Гринблатт сообщил, что в вопросе о самоопределении палестинской автономии США готовы дать "все возможное в той мере, в какой это не скажется негативно на безопасности Израиля".