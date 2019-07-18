Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9102 RUR   0.027 GBR   2.1145 TRY   0.2991

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.62 -1.96 Brent 64.35 -2.13

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 18.07.2019 17:27

Спорные территории Западного берега Иордана нельзя называть оккупированными, считают в Вашингтоне

Сецпосланник президента США по ближневосточному мирному процессу Джейсон Гринблатт считает, что Западный берег реки Иордан следует называть спорными, а не оккупированными территориями, и что расположенные там израильские поселения именовать так унизительно.

"Я бы сказал, что эти территории спорные. Данный вопрос следует решать в контексте прямых переговоров между сторонами. Называть их оккупированными не поможет в решении конфликта", - сказал американский дипломат, которого цитируют в четверг израильские СМИ.

Он подчеркнул, что унизительно и называть поселениями израильские общины на Западном берегу Иордана.

"Полагаю, что Израиль в действительности является скорее жертвой, чем стороной, которая несет ответственность", - отметил спецпосланник.

"С момента своего создания Израиль подвергался многочисленным нападениям и продолжает оставаться объектом нападений со стороны терроризма", - подчеркнул Гринблатт.

В прошлом месяце США ни конференции в Бахрейне обнародовали экономическую часть своего плана ближневосточного урегулирования, предусматривающего инвестиции в размере $50 млрд в экономику Палестины. В сентябре, после выборов в Израиле, американская сторона обещает раскрыть политическую часть своего плана.

Гринблатт сообщил, что в вопросе о самоопределении палестинской автономии США готовы дать "все возможное в той мере, в какой это не скажется негативно на безопасности Израиля".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]