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Регион 18.07.2019 15:57

Оборонный сектор Турции понесет потери из-за исключения из программы F-35, но в итоге он станет сильнее - СМИ

Оборонная промышленность Турции понесет временные потери из-за решения США исключить Анкару из программы истребителей-бомбардировщиков F-35, но это же позволит турецкой военной индустрии стать сильнее, сообщает газета "Йени шафак" со ссылкой на главу Управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира.

Он заявил журналистам в Анкаре, что турецкие компании оценят способы компенсировать их потери из-за такого решения Вашингтона.

По его словам, другим странам, также участвующим в программе F-35, после исключения Турции придется нести дополнительное бремя затрат в размере $7 - 8 млн за один самолет.

"Йени шафак" отмечает, что Исмаил Демир сообщил о решении турецких властей более не закупать иностранное вооружение, если только речь не идет о крайней необходимости. Однако Демир не стал дальше развивать эту тему, добавляет газета.

В среду Белый дом напомнил, что "решение Турции приобрести российские системы ПВО С-400 делает невозможным участие Анкары в программе F-35". В то же время, США намерены продолжить сотрудничество с Турцией в военной сфере.

В свою очередь заместитель министра обороны США по вопросам закупок Эллен Лорд заявила накануне на брифинге, что США и их партнеры считают, что Турцию следует отстранить от программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35 в связи с поставкой Анкаре российских ЗРС С-400.

Позднее турецкий МИД призывал США отменить решение об отказе в поставках Анкаре истребителей-бомбардировщиков F-35 и исключении ее из программы по их производству.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]