Лукашенко предлагает Путину утвердить программу действий по интеграции до декабря, снять к тому времени все спорные вопросы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил снять все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря 2019 года.

"Я предлагаю снять все вопросы к этой дате и в рамках Высшего Госсовета, или мы, как договоримся, все это утвердить - и программу, которая определит стратегию наших действий, и снять текущие проблемы, которые сегодня есть", - заявил белорусский лидер.

Лукашенко думает, что его предложение Путин поддержит. "В декабре 20 лет нашему Союзному договору, ясно, что ни одной проблемы, я так полагаю, мы не должны вынести за пределы этого срока. Это нас поджимает. Что мы будем говорить к двадцатилетию? Нечего будет сказать, если мы не снимем все вопросы, которые есть и не подпишем программу, которая определит стратегию наших дальнейших действий", - сказал Лукашенко.