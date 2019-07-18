Бывший премьер-министр Пакистана арестован по обвинению в коррупции

Бывший премьер-министр Пакистана Шахид Хакан Аббаси арестован по обвинению в коррупции, сообщают в четверг пакистанские СМИ.

"Он был арестован и, либо сегодня, либо завтра предстанет перед судом Национального бюро по вопросам подотчетности", - заявил представитель органа по борьбе с коррупцией.

Это лишь одно из коррупционных дел высших эшелонов власти в Пакистане за последнее время.

В прошлом году за взяточничество был арестован предшественник Аббаси Наваз Шариф, он приговорен к семи годам тюремного заключения.

Бывший президент страны Асиф Али Зардари также был привлечен к ответственности, и также по обвинению в коррупции.