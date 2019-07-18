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Дальнее зарубежье 18.07.2019 16:16

Бывший премьер-министр Пакистана арестован по обвинению в коррупции

Бывший премьер-министр Пакистана Шахид Хакан Аббаси арестован по обвинению в коррупции, сообщают в четверг пакистанские СМИ.

"Он был арестован и, либо сегодня, либо завтра предстанет перед судом Национального бюро по вопросам подотчетности", - заявил представитель органа по борьбе с коррупцией.

Это лишь одно из коррупционных дел высших эшелонов власти в Пакистане за последнее время.

В прошлом году за взяточничество был арестован предшественник Аббаси Наваз Шариф, он приговорен к семи годам тюремного заключения.

Бывший президент страны Асиф Али Зардари также был привлечен к ответственности, и также по обвинению в коррупции.

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Тэги: ПАКИСТАН, ПРЕМЬЕР, АРЕСТ, КОРРУПЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]