В ситуации с Brexit новостей нет - пресс-секретарь ЕК

Официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Мина Андреева заявила в четверг на брифинге в Брюсселе, что ничего нового по ситуации с Brexit она сообщить не может.

"К сожалению, у меня нет никаких новостей по вопросу Brexit", - сказала пресс-секретарь, отвечая на вопрос о возможности уступок со стороны ЕС в сделке с Великобританией.

Андреева повторила известную позицию ЕК, что "соглашение о выходе (Великобритании из ЕС - ИФ) не подлежит новым переговорам".

"То есть ничего нового. (...) Хотя постоянно ведется речь о Brexit, новостей нет", - отметила она.

Представитель ЕК добавила, что для дальнейшего развития этой ситуации ЕС ожидает формирования нового британского руководства.