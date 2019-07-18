В ситуации с Brexit новостей нет - пресс-секретарь ЕК

Официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Мина Андреева заявила в четверг на брифинге в Брюсселе, что ничего нового по ситуации с Brexit она сообщить не может.
"К сожалению, у меня нет никаких новостей по вопросу Brexit", - сказала пресс-секретарь, отвечая на вопрос о возможности уступок со стороны ЕС в сделке с Великобританией.
Андреева повторила известную позицию ЕК, что "соглашение о выходе (Великобритании из ЕС - ИФ) не подлежит новым переговорам".
"То есть ничего нового. (...) Хотя постоянно ведется речь о Brexit, новостей нет", - отметила она.
Представитель ЕК добавила, что для дальнейшего развития этой ситуации ЕС ожидает формирования нового британского руководства.
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