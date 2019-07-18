Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9102 RUR   0.027 GBR   2.1145 TRY   0.2991

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.62 -1.96 Brent 64.35 -2.13

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 18.07.2019 18:01

В ситуации с Brexit новостей нет - пресс-секретарь ЕК

Официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Мина Андреева заявила в четверг на брифинге в Брюсселе, что ничего нового по ситуации с Brexit она сообщить не может.

"К сожалению, у меня нет никаких новостей по вопросу Brexit", - сказала пресс-секретарь, отвечая на вопрос о возможности уступок со стороны ЕС в сделке с Великобританией.

Андреева повторила известную позицию ЕК, что "соглашение о выходе (Великобритании из ЕС - ИФ) не подлежит новым переговорам".

"То есть ничего нового. (...) Хотя постоянно ведется речь о Brexit, новостей нет", - отметила она.

Представитель ЕК добавила, что для дальнейшего развития этой ситуации ЕС ожидает формирования нового британского руководства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, БРИТАНИЯ, BREXIT


Похожие новости


Кандидат на пост главы Еврокомиссии хотела бы, чтобы Британия осталась в ЕС Глава МИД Великобритании заявил, что ЕС готов возобновить переговоры об условиях Brexit с новым британским правительством Согласованная ЕС с Мэй сделка по Brexit не может быть изменена - Барнье Парламенту Великобритании важно согласовать сделку с ЕС на следующей неделе - Мэй Страны ЕС настаивают на выходе Великобритании до выборов в Европарламент - СМИ ЕС сделал все возможное для достижения соглашения по Brexit - представитель Туска

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]