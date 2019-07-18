Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9102 RUR   0.027 GBR   2.1145 TRY   0.2991

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.62 -1.96 Brent 64.35 -2.13

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 18.07.2019 16:22

"Покупатель" Антипинского НПЗ - "СОКАР Энергоресурс" поменял непосредственных владельцев - СПАРК

ООО "СОКАР Энергоресурс", о покупке которым 80% акций "Антипинского НПЗ" Сбербанк сообщил в июне, поменяло своих владельцев.

Учредителями "СОКАР Энергоресурса" в мае выступили компания группы Сбербанка ООО "СБК Комплект" (40%) и Socar Russia Investments Ltd (60%).

Однако, как свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс", в начале июля единственным владельцем "СОКАР Энергоресурса" стала кипрская компания Energoresource RT limited. Единственный участник этой компании - кипрская Mediterranean Nominees Limited, свидетельствуют данные Dun and Bradstreet.

В Сбербанке отказались комментировать смену участников ООО. При этом, как следует из пресс-релиза банка от 18 июля, Сбербанк остается в числе собственников: "ООО "СОКАР Энергоресурс" - совместное предприятие с участием ПАО "Сбербанк" и группы отраслевых инвесторов".

В начале июня в пресс-релизе Сбербанка сообщалось, что компания "СОКАР Энергоресурс" "приобрела 80% акций Антипинского НПЗ". Однако эта сделка так и не отражена в ЕГРЮЛ. При этом значительно более поздние изменения в составе собственников самого ООО "СОКАР Энергоресурс" отразились оперативно.

В пресс-релизе Антипинского НПЗ от 18 июля "СОКАР Энергоресурс" называется давальцем, который будет загружать завод нефтью. А в пресс-релизе Сбербанка - "оператором проекта".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АНТИПИНСКИЙ/НПЗ, ВЛАДЕЛЬЦЫ


Похожие новости


Антипинский НПЗ может возобновить работу до конца июля - топ-менеджер Сбербанка Сбербанк ведет переговоры с несколькими претендентами на Антипинский НПЗ, один из них ГНКАР

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]