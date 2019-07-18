"Покупатель" Антипинского НПЗ - "СОКАР Энергоресурс" поменял непосредственных владельцев - СПАРК

ООО "СОКАР Энергоресурс", о покупке которым 80% акций "Антипинского НПЗ" Сбербанк сообщил в июне, поменяло своих владельцев.

Учредителями "СОКАР Энергоресурса" в мае выступили компания группы Сбербанка ООО "СБК Комплект" (40%) и Socar Russia Investments Ltd (60%).

Однако, как свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс", в начале июля единственным владельцем "СОКАР Энергоресурса" стала кипрская компания Energoresource RT limited. Единственный участник этой компании - кипрская Mediterranean Nominees Limited, свидетельствуют данные Dun and Bradstreet.

В Сбербанке отказались комментировать смену участников ООО. При этом, как следует из пресс-релиза банка от 18 июля, Сбербанк остается в числе собственников: "ООО "СОКАР Энергоресурс" - совместное предприятие с участием ПАО "Сбербанк" и группы отраслевых инвесторов".

В начале июня в пресс-релизе Сбербанка сообщалось, что компания "СОКАР Энергоресурс" "приобрела 80% акций Антипинского НПЗ". Однако эта сделка так и не отражена в ЕГРЮЛ. При этом значительно более поздние изменения в составе собственников самого ООО "СОКАР Энергоресурс" отразились оперативно.

В пресс-релизе Антипинского НПЗ от 18 июля "СОКАР Энергоресурс" называется давальцем, который будет загружать завод нефтью. А в пресс-релизе Сбербанка - "оператором проекта".