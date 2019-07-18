Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9102 RUR   0.027 GBR   2.1145 TRY   0.2991

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.62 -1.96 Brent 64.35 -2.13

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 18.07.2019 16:23

Дефицит госбюджета Азербайджана в I полугодии составил 1,44% ВВП, профицит сводного бюджета – 15,6% ВВП

Дефицит госбюджета Азербайджана в I-ом полугодии 2019 года составил 545,5 млн манатов или 1,44% ВВП, отмечается в данных министерства финансов.

Согласно оперативным данным Минфина, доходы госбюджета Азербайджана в отчетный период составили 10 млрд 405,5 млн манатов (рост доходов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 6%).

В структуре доходов поступления по линии министерства налогов составили 3 млрд 632,8 млн манатов (рост по сравнению с первым полугодием 2018г на 7,4%), в том числе от ненефтяного сектора – 2 млрд 245,3 млн манатов (рост на 14,3%) или 70,1% всех сборов по линии ведомства.

Поступления в госбюджет по линии Государственного таможенного комитета в отчетный период составили 2 млрд 65,2 млн манатов (рост на 27,6%).

Трансферты в госбюджет из Государственного нефтяного фонда составили 4 млрд 413 млн манатов, прочие доходы – 60,1 млн манатов, внебюджетные доходы бюджетных организаций – 234,4 млн манатов.

Во II-ом квартале поступления в госбюджет составили 4 млрд 965,8 млн манатов.

Расходы госбюджета за январь-июнь 2019 года составили 10 млрд 951 млн манатов (рост на 15%).

Социальные расходы составили 3 млрд 953,7 млн манатов или 36,1% всех расходов госбюджета за отчетный период. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их объем увеличился на 9%.

Текущие расходы госбюджета в первом полугодии составили 5 млрд 621 млн манатов или 51,3% всех расходов госбюджета, капитальные – 3 млрд 941,6 млн манатов (36% всех расходов), расходы на обслуживание госдолга и обязательств – 1 млрд 388,4 млн манат (12,7% всех расходов).

В апреле-июне бюджетные расходы составили 5 млрд 891,8 млн манатов.

По данным Минфина, доходы сводного бюджета Азербайджана за первое полугодие 2019 года составили 17 млрд 583,1 млн манатов (рост на 16,3%), расходы – 11 млрд 682 млн манатов (рост на 7,7%), профицит – 5 млрд 901,1 млн манатов или 15,6% ВВП.

Доходы госбюджета на 2019 год утверждены в размере 23 млрд 168 млн манатов, расходы - 25 млрд 190 млн манатов. Дефицит госбюджета прогнозируются на уровне 2 млрд 22 млн манатов или 2,5% ВВП.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГОСБЮДЖЕТ, ДЕФИЦИТ


Похожие новости


Госбюджет Азербайджана в I полугодии исполнен с дефицитом в 1,4% ВВП Госбюджет Азербайджана в январе-мае исполнен с дефицитом в 1,4% ВВП Счетпалата Азербайджана предлагает остаток на казначейском счету направить на погашение госдолга Дефицит госбюджета Азербайджана в 2018г составил 1,35% к расходам Правительство Азербайджана прогнозирует снижение к 2023г дефицита госбюджета до 0,13% ВВП Азербайджан цену на нефть в госбюджете на 2019г заложил на уровне $60 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]