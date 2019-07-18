Дефицит госбюджета Азербайджана в I полугодии составил 1,44% ВВП, профицит сводного бюджета – 15,6% ВВП

Дефицит госбюджета Азербайджана в I-ом полугодии 2019 года составил 545,5 млн манатов или 1,44% ВВП, отмечается в данных министерства финансов.
Согласно оперативным данным Минфина, доходы госбюджета Азербайджана в отчетный период составили 10 млрд 405,5 млн манатов (рост доходов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 6%).
В структуре доходов поступления по линии министерства налогов составили 3 млрд 632,8 млн манатов (рост по сравнению с первым полугодием 2018г на 7,4%), в том числе от ненефтяного сектора – 2 млрд 245,3 млн манатов (рост на 14,3%) или 70,1% всех сборов по линии ведомства.
Поступления в госбюджет по линии Государственного таможенного комитета в отчетный период составили 2 млрд 65,2 млн манатов (рост на 27,6%).
Трансферты в госбюджет из Государственного нефтяного фонда составили 4 млрд 413 млн манатов, прочие доходы – 60,1 млн манатов, внебюджетные доходы бюджетных организаций – 234,4 млн манатов.
Во II-ом квартале поступления в госбюджет составили 4 млрд 965,8 млн манатов.
Расходы госбюджета за январь-июнь 2019 года составили 10 млрд 951 млн манатов (рост на 15%).
Социальные расходы составили 3 млрд 953,7 млн манатов или 36,1% всех расходов госбюджета за отчетный период. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их объем увеличился на 9%.
Текущие расходы госбюджета в первом полугодии составили 5 млрд 621 млн манатов или 51,3% всех расходов госбюджета, капитальные – 3 млрд 941,6 млн манатов (36% всех расходов), расходы на обслуживание госдолга и обязательств – 1 млрд 388,4 млн манат (12,7% всех расходов).
В апреле-июне бюджетные расходы составили 5 млрд 891,8 млн манатов.
По данным Минфина, доходы сводного бюджета Азербайджана за первое полугодие 2019 года составили 17 млрд 583,1 млн манатов (рост на 16,3%), расходы – 11 млрд 682 млн манатов (рост на 7,7%), профицит – 5 млрд 901,1 млн манатов или 15,6% ВВП.
Доходы госбюджета на 2019 год утверждены в размере 23 млрд 168 млн манатов, расходы - 25 млрд 190 млн манатов. Дефицит госбюджета прогнозируются на уровне 2 млрд 22 млн манатов или 2,5% ВВП.
А.Азизов
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