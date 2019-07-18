Госоператор системы отопления задолжал SOCAR за полученный с начала 2019г газ более $15 млн – Азеригаз

Задолженность госоператора системы отопления в Азербайджане ОАО «Azeristiliktachizat» за полученный природный газ перед производственным объединением «Азеригаз» (структура компании SOCAR/ГНКАР - ИФ) за I-ое полугодие 2019 года превысила 26 млн манатов, отмечается в сообщении объединения.
«В I-ом полугодии 2019 года объем потребления газа со стороны Azeristiliktachizat составил 130 млн 234,456 тыс. кубометров на сумму 26 млн 46 тыс. 891,2 манат ($15,3 млн по текущему курсу –ИФ). При этом, общество до сегодняшнего дня не произвело никаких платежей за полученный газ», - говорится в информации.
По данным Азеригаз, вопреки правилам, утвержденным кабмином в мае 2011 года о возможности прекращения газоснабжения потребителя через месяц после неуплаты по предъявленному счету, поставки газа Azeristiliktachizat продолжались.
«Газоснабжение Azeristiliktachizat не было прекращено с учетом потребностей населения в обогреве квартир зимой и в горячей воде. Однако, с учетом неуплаты компанией стоимости полученного по сей день и летнего сезона, газоснабжение котельных Azeristiliktachizat на некоторых территориях прекращено», - отмечается в информации.
ОАО "Azeristiliktechizat" создано в 2004 году и является государственным монополистом в сфере теплоснабжения.
Н.Аббасова
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