Тегеран опровергает ВТС с Ереваном – посольство Ирана в Азербайджане

Посольство Ирана в Азербайджане опровергло информацию о военно-техническом сотрудничестве между Тегераном и Ереваном.

«Информации в различных новостных порталах о военно-техническом сотрудничестве между Ираном и Арменией беспочвенны, и посольство опровергает их», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в посольстве Ирана в Баку.

В дипведомстве подчеркнули значимость и защиту развивающегося сотрудничества между двумя дружескими и соседними странами - Ираном и Азербайджаном.

«Иран сторонник урегулирования нагорно-карабахского конфликта мирным путем в рамках территориальной целостности Азербайджана. Наряду с этим, Иран осуждает любые шаги, которые могут нанести вред региональному миру и стабильности»,- отметили в посольстве.

Ф.Исазаде