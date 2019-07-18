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Оборона 18.07.2019 16:29

Тегеран опровергает ВТС с Ереваном – посольство Ирана в Азербайджане

Посольство Ирана в Азербайджане опровергло информацию о военно-техническом сотрудничестве между Тегераном и Ереваном.

«Информации в различных новостных порталах о военно-техническом сотрудничестве между Ираном и Арменией беспочвенны, и посольство опровергает их», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в посольстве Ирана в Баку.

В дипведомстве подчеркнули значимость и защиту развивающегося сотрудничества между двумя дружескими и соседними странами - Ираном и Азербайджаном.

«Иран сторонник урегулирования нагорно-карабахского конфликта мирным путем в рамках территориальной целостности Азербайджана. Наряду с этим, Иран осуждает любые шаги, которые могут нанести вред региональному миру и стабильности»,- отметили в посольстве.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, АРМЕНИЯ, ОБОРОНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]