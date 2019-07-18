Конституционной суд Армении проконсультируется с ЕСПЧ по делу экс-президента Кочаряна

Конституционный суд Армении обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и Венецианскую комиссию, чтобы получить их консультативное мнение по делу экс-президента республики Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в стране.
"До получения консультативного мнения о соответствии статьи 300.1 УК Армении Конституции Армении рассмотрение данного дела в КС откладывается", - сообщает пресс-служба КС Армении в четверг.
Ранее защита Кочаряна направила жалобы в связи с решением о соответствии статьи 300.1 УК Армении (свержение конституционного строя) Конституции республики.
Заседание по этому делу было назначено в КС на 29 августа.
В решении КС, обнародованном на сайте ведомства, отмечается, что истец должен был представить факты, в соответствии с которыми применение данной статьи может привести к тяжелым последствиям, чего сделано не было.
Ранее пресс-секретарь команды адвокатов Кочаряна Элен Аракелян сообщила журналистам, что обвинение и уголовное преследование в отношении Кочаряна осуществлено с "грубым нарушением" закона, в частности, нарушены права о личной свободе и неприкосновенности, предусмотренные Европейской конвенцией о защите прав человека и Конституцией Армении.
"Нарушена статья 72 Конституции Армении, согласно которой никто не может быть осужден за такое действие или бездействие, которое в момент совершения не являлось преступлением. Не может быть также назначено более строгое наказание, чем то, которое подлежало применению в момент совершения преступления", - отмечается в жалобе Аракелян, направленной в КС.
В документе подчеркивалось, что "необходимо учесть, что статья 300.1 УК Армении была дополнена в 2009 году".
"Предусмотренный в статье 300.1 состав преступления не существовал во время событий февраля-марта 2008 года, а утверждение органа предварительного следствия о том, что статья 300.1 идентична со статьей 300 УК Армении (узурпация власти), неверно", - говорилось в документе.
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