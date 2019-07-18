В Литву впервые прибыли истребители США F-35

В Литву впервые прибыли современные американские истребители F-35, сообщает в четверг агентство BNS.

По его данным, два борта приземлились в понедельник на базе ВВС Литвы в Шяуляй. Истребители прилетели в Литву из Польши, где проходят учения воздушной обороны под руководством США.

"Эти организуемые впервые учения воздушной обороны направляют сильный сигнал о готовности США оперативно реагировать на изменения ситуации в сфере безопасности и участвовать в обороне Балтийских стран, если это потребуется", - заявил BNS министр обороны Литвы Раймундас Кароблис в присланном комментарии.

Программа производства истребителей F-35 компании Lockheed Martin считается одной из самых дорогих программ развития систем вооружений в истории США.

Эти истребители также закупают Великобритания, Италия, Нидерланды, Австралия, Норвегия, Дания, Канада, Израиль, Япония, Южная Корея и Бельгия.

О планах приобретения этих истребителей в этом году заявили Сингапур и Польша.

Истребители F-35 хотела приобрести и Турция, но США отклонили ее просьбу, когда Анкара решила закупить в России систему воздушной обороны С-400. В среду Белый дом напомнил, что "решение Турции приобрести российские системы ПВО С-400 делает невозможным участие Анкары в программе F-35". В то же время, США намерены продолжить сотрудничество с Турцией в военной сфере.