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Дальнее зарубежье 18.07.2019 16:52

Число жертв пожара на студии аниме в Киото превысило 30 человек

Не менее 33 человек стали жертвами пожара на студии по производству аниме в японском городе Киото, сообщает в четверг телеканал Эн-эйч-кей.

Ранее сообщалось о гибели 23 человек.

Еще 36 человек были доставлены в больницы.

Свидетели сообщали, что перед пожаром в здании находился 41-летний мужчина, который разливал вокруг бензин и кричал: "Умрите!" Он также получил травмы, и был доставлен в больницу.

На тушении пожара были задействованы 30 нарядов пожарных, однако справиться с огнем удалось лишь спустя пять часов после начала возгорания.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЯПОНИЯ, ПОЖАР, ЖЕРТВЫ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]