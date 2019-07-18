Число жертв пожара на студии аниме в Киото превысило 30 человек

Не менее 33 человек стали жертвами пожара на студии по производству аниме в японском городе Киото, сообщает в четверг телеканал Эн-эйч-кей.
Ранее сообщалось о гибели 23 человек.
Еще 36 человек были доставлены в больницы.
Свидетели сообщали, что перед пожаром в здании находился 41-летний мужчина, который разливал вокруг бензин и кричал: "Умрите!" Он также получил травмы, и был доставлен в больницу.
На тушении пожара были задействованы 30 нарядов пожарных, однако справиться с огнем удалось лишь спустя пять часов после начала возгорания.
Тегеран опровергает ВТС с Ереваном – посольство Ирана в Азербайджане
Военное сотрудничество Баку и Тегерана обеспечивает безопасность в регионе – посол Ирана в Азербайджане
Алиев в поздравлении Мишелю выразил уверенность в развитии сотрудничества между Азербайджаном и ЕС
AGBank сократил в I полугодии активы на 5%
SOCAR получила из госбюджета 53,5 млн манатов на газификацию в регионах Азербайджана
Госоператор системы отопления задолжал SOCAR за полученный с начала 2019г газ более $15 млн – Азеригаз
В Азербайджане зафиксировали землетрясение на Каспии магнитудой 3,6
Импорт фармацевтической продукции в Азербайджан в I полугодии увеличился на 7,1%
Отдых в Европе для британских туристов подорожал на четверть из-за Brexit
ИВ Губинского района направит около 730 тыс. манатов на ремонт дорог
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Bakcell продолжает показывать высокие результаты по работе с клиентами в социальных сетях
В РИКЦ в Баку открылась фотовыставка, посвященная 110-летию Андрея Громыко
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору
Президент Украины посетит Польшу 1 сентября