Число жертв пожара на студии аниме в Киото превысило 30 человек

Не менее 33 человек стали жертвами пожара на студии по производству аниме в японском городе Киото, сообщает в четверг телеканал Эн-эйч-кей.

Ранее сообщалось о гибели 23 человек.

Еще 36 человек были доставлены в больницы.

Свидетели сообщали, что перед пожаром в здании находился 41-летний мужчина, который разливал вокруг бензин и кричал: "Умрите!" Он также получил травмы, и был доставлен в больницу.

На тушении пожара были задействованы 30 нарядов пожарных, однако справиться с огнем удалось лишь спустя пять часов после начала возгорания.