Зеленский призвал иностранцев инвестировать в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к иностранным инвесторам с призывом развивать бизнес в стране.
Соответствующее видео Зеленский опубликовал на своей странице в Фейсбуке в четверг.
Так, Зеленский заявил, что необходимо провести ряд реформ, которые бы способствовали экономическому росту страны.
"Нам нужно многое изменить здесь - уволить непрофессионалов, нанять профессионалов, дерегулировать сферы, упростить правила, усовершенствовать инфраструктуру и многое другое. Как вы знаете, изменения требуют времени... Я приглашаю вас, инвесторы, из любой точки мира примкнуть к инициативе", - обратился Зеленский к инвесторам на английском языке.
Он пообещал иностранным инвесторам, что на Украине после парламентских выборов будет сформировано профессиональное технократическое правительство.
"Моя цель - чтобы Украина была одной из наиболее быстро растущих и развивающихся экономик Европы. Я буду продвигать эту цель, и мое новое профессиональное и технократическое правительство будет также ее реализовывать", - сказал Зеленский.
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