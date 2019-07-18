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СНГ 18.07.2019 19:16

Зеленский призвал иностранцев инвестировать в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к иностранным инвесторам с призывом развивать бизнес в стране.

Соответствующее видео Зеленский опубликовал на своей странице в Фейсбуке в четверг.

Так, Зеленский заявил, что необходимо провести ряд реформ, которые бы способствовали экономическому росту страны.

"Нам нужно многое изменить здесь - уволить непрофессионалов, нанять профессионалов, дерегулировать сферы, упростить правила, усовершенствовать инфраструктуру и многое другое. Как вы знаете, изменения требуют времени... Я приглашаю вас, инвесторы, из любой точки мира примкнуть к инициативе", - обратился Зеленский к инвесторам на английском языке.

Он пообещал иностранным инвесторам, что на Украине после парламентских выборов будет сформировано профессиональное технократическое правительство.

"Моя цель - чтобы Украина была одной из наиболее быстро растущих и развивающихся экономик Европы. Я буду продвигать эту цель, и мое новое профессиональное и технократическое правительство будет также ее реализовывать", - сказал Зеленский.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]