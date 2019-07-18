Макрон принял приглашение Путина принять участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая 2020 года - Кремль

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным принял приглашение принять участие в торжественных мероприятиях в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Кремля.

"Намечен график предстоящих контактов в различных форматах. Эммануэль Макрон с благодарностью принял приглашение Владимира Путина принять участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая 2020 года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля в четверг.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны.