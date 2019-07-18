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СНГ 18.07.2019 19:32

Макрон принял приглашение Путина принять участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая 2020 года - Кремль

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным принял приглашение принять участие в торжественных мероприятиях в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Кремля.

"Намечен график предстоящих контактов в различных форматах. Эммануэль Макрон с благодарностью принял приглашение Владимира Путина принять участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая 2020 года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля в четверг.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, МАКРОН, ПРИГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]