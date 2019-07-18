В Азербайджане зафиксировали землетрясение на Каспии магнитудой 3,6

Землетрясение магнитудой 3,6 в Каспийском море зарегистрировано Республиканским центром сейсмологической службы (РЦСС) при Национальной академии наук Азербайджана.

По данным РЦСС, толчки зарегистрированы на глубине 46 км в 15:50 по местному времени.

Ф.Исазаде