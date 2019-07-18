Экс-президента Киргизии Атамбаева вновь вызывают на допрос в МВД, первые две повестки он проигнорировал

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев получил третью повестку с требованием явиться утром 19 июля на допрос в Главное следственное управление МВД, сообщили в четверг "Интерфаксу" в штабе основанной экс-президентом Социал-демократической партии Киргизии (СДПК).

"Повестка была доставлена сегодня, в ней указано, что Алмазбек Атамбаев должен 19 июля к 10.00 (7.00 мск) явиться Главное следственное управление МВД", - сказал представитель штаба.

Он добавил, что бывшему президенту были вручены уже две повестки с требованием явиться в МВД в качестве свидетеля, но обе были проигнорированы им.

Собеседник агентства добавил, что бывший президент не изменил своего решения и по-прежнему не намерен идти на допрос в МВД.

Ранее представитель Атамбаева по юридическим вопросам Сергей Слесарев заявлял, что "бывший президент Киргизии по-прежнему обладает иммунитетом, все решения о снятии с него неприкосновенности не имеют юридической силы, поэтому, он не намерен приходить в МВД для участия в следственных мероприятиях".

Слесарев добавил, что вызовы на допрос в МВД касаются уголовного дела по незаконному освобождению весной 2013 года криминального авторитета Азиза Батукаева.

Атамбаев ранее заявил "Интерфаксу", что считает все дела против него "вымышленными". Он подчеркнул, что "не намерен участвовать в этом цирке".

В свою очередь в МВД Киргизии сообщили "Интерфаксу", что третья повестка была действительно направлена бывшему президенту по его месту жительства в село Кой-Таш (20 км от Бишкека). При этом в ведомстве отказываются комментировать вопрос, по какому делу вызывают бывшего президента на допрос.

27 июня парламент Киргизии 103 голосами принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева, одновременно лишив его статуса экс-президента, что лишает его иммунитета от уголовного преследования. Это произошло после того, как Генеральная прокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента Киргизии.

В числе принятых в производство Генпрокуратурой эпизодах, которая изучает ведомство на предмет причастности Атамбаева, указаны: незаконное обогащение, незаконное завладение земельным участком, причастность к незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита.

Бывший президент назвал все обвинения против него "абсурдом" и заявил, что не намерен принимать участие в следственных действиях и приходить на допрос в прокуратуру. Бывший глава государства постоянно находится в своем доме, расположенном в предгорной зоне в 20 км от Бишкека, где ежедневно по вечерам проводит встречи со своими сторонниками.

Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 годы.