SOCAR получила из госбюджета 53,5 млн манатов на газификацию в регионах Азербайджана

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) получила из госбюджета 53,5 млн манатов на продолжение мер по газификации в регионах страны, говорится в сообщении производственного объединения «Азеригаз» (структура SOCAR -ИФ).

«В текущем году Азеригаз начал газификацию в 38 районах Азербайджана. В целом, в течение года планируется газифицировать 58 населенных пунктов, 27 новых жилых массивов в регионах страны. На продолжение этих мер SOCAR из госбюджета 2019 года выделено 53,5 млн манатов», - отмечается в информации.

По данным Азеригаз, во II-ом квартале 2019 года в 14 селах Агджабединского, Агсуинского, Бейлаганского, Гедабекского района газифицировано 2,569 тыс. частных домов.

Как сообщалось, по состоянию на 31 декабря 2018 года уровень газификации в Азербайджане составляет 95,7%. SOCAR рассчитывает завершить оставшуюся часть работ в этом направлении до конца 2019 года.

Н.Аббасова