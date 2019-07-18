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Дальнее зарубежье 18.07.2019 21:45

Трамп посетит Варшаву в связи с 80-летием начала Второй мировой войны

Президент США Дональд Трамп в августе этого года прибудет в Польшу для участия в церемониях, приуроченных к 80-летию начала Второй мировой войны - нападению нацистской Германии на Польшу, передают в четверг западные СМИ со ссылкой на польского вице-премьера Яцека Сасина.

"Президент Трамп обязательно приедет, мы уже получили соответствующее подтверждение, а также будут главы других государств - сейчас эти визиты находятся в стадии подтверждения", - приводят СМИ слова Сасина.

Вице-премьер не предоставил дополнительных деталей относительно визита Трампа, однако СМИ сообщают, что президент США, вероятно, прибудет в Польшу 31 августа. По данным изданий, Трамп, помимо участия в официальных мероприятиях, может встретиться с американскими военными в Польше, находящихся там в рамках миссии НАТО.

Кроме того, Сасин сообщил, что польские власти не стали приглашать на мероприятия президента РФ из-за присоединения Крыма к России в 2014 году.

"Было бы неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши с приглашением лидера, который на сегодняшний день действует таким образом по отношению к своему соседу", - сказал вице-премьер.

Церемонии, приуроченные к годовщине нападения Германии на Польшу, произошедшего в сентябре 1939 года, запланированы на 1 сентября в Варшаве.

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Тэги: США, ПОЛЬША, ТРАМП, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]