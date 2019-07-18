Почти 76% украинцев относятся к Порошенко негативно - опрос

Лучше всего украинцы относятся к президенту Украины Владимиру Зеленскому, хуже всего - к лидеру партии "Европейская солидарность", пятому президенту Петру Порошенко, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 5 по 15 июля.
Больше всего респондентов знают Зеленского (99,8%), Порошенко (99,6%) и лидера партии ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко (99,2%).
Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана знают 96,6% опрошенных, лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 94,8%, лидера партии "Голос", музыканта Святослава Вакарчука - 89,8%, основателя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", нардепа Юрия Бойко - 89,5%, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 85,3%, министра внутренних дел Украины Арсена Авакова - 83,6%.
Сопредседателя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадима Рабиновича знают 78% респондентов, мэра Львова, лидера партии "Самопомич" Андрея Садового - 76,6%, одного из лидеров партии "Оппозиционный блок", второй номер в избирательном списке партии на внеочередных выборах в Раду Александра Вилкула - 73,6%.
Меньше всего украинцев знают представителя президента страны в Верховной Раде Руслана Стефанчука (29,6%).
Больше всего респондентов позитивно относятся к президенту Зеленскому (72,8% из тех, кто знает его). К пятому президенту Украины Порошенко позитивно относятся 10,2% опрошенных.
Меньше всего украинцев с симпатией относятся к мэру Одессы Геннадию Труханову (6,2%) и главе МВД Авакову (4,8%).
В то же время больше всего украинцев имеют негативное отношение к Порошенко (75,8%), Авакову (60,5%), Ляшко (59,7%), главе "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктору Медведчуку (58,6%), мэру Харькова Геннадию Кернесу (57,5%), Труханову (56,6%), Вилкулу (52,7%) и Рабиновичу (50,3%).
Опрос проводился методом личного интервью среди 2 тыс. граждан Украины старше 18 лет, проживающих в 125 населенных пунктах всех регионов Украины по 3-х ступенчатой стохастической выборке Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.
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