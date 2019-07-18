Азербайджан в I полугодии увеличил производство электроэнергии на 5,6%

Объем выработки электроэнергии в Азербайджане в I-ом полугодии 2019 года составил 11 млрд 967,9 млн кВт/час, что на 5,6% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

При этом производство товарной электроэнергии в стране за отчетный период составило 11 млрд 549,1 млн кВт/час (рост на 5,8%).

Тепловые электростанции ОАО «Азерэнержи» (госмонополист по производству электроэнергии в Азербайджане – ИФ) в январе-июне 2019 года выработали 10 млрд 611,3 млн кВт/час товарной электроэнергии (рост на 7,1%), гидроэлектростанции – 859 млн кВт/час (спад на 12,9%).

Кроме того, в I-ом полугодии 2019 года в республике произведено товарной ветряной электроэнергии в объеме 57,7 млн кВт/час (рост в 8,5 раза), солнечной электроэнергии – 21,1 млн кВт/час (рост на 9,3%).

Разница между общим и товарным показателями производства электроэнергии объясняется тем, что ОАО «Азерэнержи» часть произведенной электроэнергии использует для удовлетворения собственных потребностей.

По данным Минэнерго, объем выработки электроэнергии в Азербайджане в 2018 году составил 25 млрд 256,1 млн кВт/час, что на 13,7% выше показателя 2017 года.

Н.Аббасова