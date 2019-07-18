Британские парламентарии поддержали поправку, усложняющую возможность выхода страны из ЕС без сделки

Палата общин британского парламента в четверг поддержала поправку Бенна-Берта, призванную усложнить следующему премьер-министру реализацию Brexit без соглашения с Евросоюзом, сообщают в четверг британские СМИ.

Поправка должна помешать правительству Великобритании приостанавливать деятельность парламента, чтобы без его вмешательства выйти из ЕС без сделки с Брюсселем.

По сообщению британского телеканала Sky News, поправку одобрили 315 парламентариев, против проголосовали 274.

Эта мера не сможет исключить возможности "жесткого" выхода Великобритании из ЕС, но даст парламенту еще один шанс для того, чтобы избежать его, отмечает пресса.

Фаворит в гонке за должность следующего лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявлял, что он готов к Brexit без соглашения с ЕС.

Ранее британский парламент неоднократно голосовал против выхода Великобритании из ЕС без сделки.