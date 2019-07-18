Францию на следующей неделе снова ожидает аномальная жара до 40 градусов

Метеорологи предсказывают новую волну аномальной жары во Франции - на следующей неделе столбик термометра в некоторых регионах поднимется до 40 градусов, сообщает газета Le Soir.

Благодаря теплым воздушным массам с Пиренейского полуострова начиная с понедельника очень теплая погода установится практически во всех регионах Франции. Особенно жарко, до 35-40 градусов, будет в центральных и юго-восточных регионах. В Париже ожидается до 30-35 градусов тепла. На побережье Атлантики в западной части страны температура составит 25-30 градусов, столько же ожидается в соседней Бельгии.

Метеорологи опасаются засухи, так как с начала июля выпало всего 9 мм осадков при норме в 90 мм.

Это уже вторая волна жаркой погоды в стране с начала лета. В последнюю неделю июня в некоторых регионах на юге Франции температура была близка к считавшимся до этого рекордными 44-м градусам. Аномальная жара в этот период отмечалась также в Испании, Польше, Германии, Чехии, Италии и Швейцарии.