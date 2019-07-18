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ТЭК 18.07.2019 19:50

Узбекистан намерен продать инвесторам почти все электростанции страны

В Узбекистане пройдет реформа энергетического сектора, в рамках которой планируется реализовать инвесторам почти все электростанции страны.

О намерении властей поэтапно продать инвесторам почти все электростанции, сообщил заместитель министра энергетики страны Шерзод Ходжаев, выступая на международном энергетическом форуме Узбекистана.

На форуме, состоявшемся в Ташкенте в четверг, был представлен план реализации реформ в энергетическом секторе до 2030 года.

"Наиболее оптимальным способом является реализация части пакетов акций электростанций частным инвесторам и создание частных предприятий по принципу ГЧП (государственно-частного партнерства)", - сказал Ходжаев на презентации плана.

Следующим этапом, по его словам, станет "реализация активов электростанций частным инвесторам в целом".

"В конечном итоге, в собственности государства останутся несколько гидроэлектростанций и АЭС. То есть, большая часть генерации будет сосредоточена в частных руках", - заявил Ходжаев.

По его мнению, такая модель поэтапного реформирования электроэнергетической отрасли гарантирует покрытие растущей потребности отраслей экономики и населения без резкого роста тарифов, а также плавное снижение роли государства и переход на полноценные рыночные отношения.

Ранее Ходжаев сообщил, что прогноз ежегодного роста потребления электроэнергии по республике составляет порядка 6-7% и к 2030 году ее потребность составит более 112 млрд кВт.ч и наличие более 31 ГВт генерирующих мощностей. Для покрытия этого дефицита планируется привлечь инвестиции в объеме $35 млрд в строительство новых генерирующих мощностей на 26 ГВт.

В настоящее время в энергосистеме Узбекистана действуют 48 электростанций общей мощностью более 12,4 ГВт, в том числе общая мощность 10 тепловых электростанций - 10,6 ГВт. Оставшаяся часть электроэнергии вырабатывается ГЭС, входящими в структуру "Узбекгидроэнерго", и автономными тепловыми электростанциями промышленных предприятий. Потенциальная возможность производства электроэнергии - более 60 миллиардов кВт.ч.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, ПРОДАЖА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]