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Регион 18.07.2019 18:42

Советник Эрдогана в разговоре с Болтоном выразил беспокойство из-за исключения Турции из программы F-35

Специальный советник президента Турции Ибрагим Калын в телефонном разговоре с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном выразил беспокойство Турции из-за приостановки ее участия в программе по американским самолетам F-35, сообщает в четверг агентство "Анадолу".

В среду Белый дом заявил, что "решение Турции приобрести российские системы ПВО С-400 делает невозможным участие Анкары в программе F-35". В то же время, США намерены продолжить сотрудничество с Турцией в военной сфере по другим аспектам.

Турецкий МИД после этого призвал США отменить решение об отказе в поставках Анкаре истребителей-бомбардировщиков F-35 и исключении ее из программы по их производству.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, США, F/35, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]