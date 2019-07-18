Советник Эрдогана в разговоре с Болтоном выразил беспокойство из-за исключения Турции из программы F-35

Специальный советник президента Турции Ибрагим Калын в телефонном разговоре с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном выразил беспокойство Турции из-за приостановки ее участия в программе по американским самолетам F-35, сообщает в четверг агентство "Анадолу".

В среду Белый дом заявил, что "решение Турции приобрести российские системы ПВО С-400 делает невозможным участие Анкары в программе F-35". В то же время, США намерены продолжить сотрудничество с Турцией в военной сфере по другим аспектам.

Турецкий МИД после этого призвал США отменить решение об отказе в поставках Анкаре истребителей-бомбардировщиков F-35 и исключении ее из программы по их производству.