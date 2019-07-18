Спикер белорусского парламента заявил, что будут заключены контракты на $550 млн по итогам форума регионов Белоруссии и РФ

По итогам VI Форума регионов Белоруссии и России в Санкт-Петербурге будут заключены контракты на сумму не менее $550 млн, сообщил председатель Совета Республики Михаил Мясникович в четверг.

"Коммерческих контрактов будет заключено на сумму не меньше, чем $550 млн. Это действительно серьезный вклад", - сказал Мясникович. Его цитирует госагентство БелТА.

Кроме того, по информации спикера, во время форума подписано 84 соглашения о сотрудничестве, в том числе в гуманитарной сфере.

Белорусская сторона довольна результатами форума, подчеркнул Мясникович. "Мы действительно приобрели достаточно много", - добавил председатель Совета Республики.