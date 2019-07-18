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Карабахский конфликт 18.07.2019 19:12

МИД Азербайджана сомневается в желании руководства Армении решить карабахский конфликт

Действия официального Еревана противоречат заявлению сопредседателей Минской группы ОБСЕ о необходимости подготовки народов Азербайджана и Армении к миру, заявила пресс-секретарь азербайджанского МИД Лейла Абдуллаева, комментируя инцидент с ранением азербайджанского пограничника на границе с Арменией.

«Вооруженные силы Армении, нарушив режим перемирия, подвергли обстрелу из крупнокалиберных орудий азербайджанский пограничный пункт близ села Шыхлы II Газахского района. В результате ранение получил пограничник Джейхун Байрамов. Особо хочу отметить, что инцидент произошел не на линии соприкосновения (в зоне карабахского конфликта – ИФ), а на армяно-азербайджанской границе», - отмечается в заявлении Абдуллаевой.

Она подчеркнула, что накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем интервью заявил о важности конкретных результатов в нагорно-карабахском урегулировании, которые бы отвечали интересам армянского и азербайджанского народов.

«Через несколько часов после этого инцидента, на границе произошел такой инцидент. Как после этого можно верить словам руководства Армении о мире и урегулировании конфликта? Данный инцидент противоречит заявлению сопредседателей Минской группы ОБСЕ о необходимости подготовки народов Азербайджана и Армении к миру», - подчеркнула она.

По ее мнению, руководство Армении должно понимать, что урегулирование конфликта в интересах армянского и азербайджанского народов. «Решение этого вопроса обеспечит устойчивый мир и стабильность в регионе. Единственный путь для этого – деоккупация азербайджанских территорий и возвращение вынужденных переселенцев в родные дома. Лишь после этого в регионе будет обеспечен мир, развитие и прогресс, отвечающий интересам двух народов», - заявила Абдуллаева.

А.Азизов

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Тэги: МИД, АРМЕНИЯ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]