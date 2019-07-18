Глава Shell обещает Путину в ближайшие 5 лет еженедельно открывать по одной новой АЗС в России

Англо-голландский концерн Shell намерен в ближайшие пять лет открывать в России порядка 50 новых автозаправок в год, следует из заявления исполнительного директора Shell Бена ван Бердена на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Если говорить о сегменте переработки и сбыта, розничном сегменте, то здесь стоит отметить важность, которую Россия играет с точки зрения роста для нашей компании: она входит в топ 5 крупнейших экономик. В рамках развития сети АЗС в России в ближайшие 5 лет мы еженедельно будем открывать одну новую АЗС", - сообщил глава НК.