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ТЭК 18.07.2019 19:14

Глава Shell обещает Путину в ближайшие 5 лет еженедельно открывать по одной новой АЗС в России

Англо-голландский концерн Shell намерен в ближайшие пять лет открывать в России порядка 50 новых автозаправок в год, следует из заявления исполнительного директора Shell Бена ван Бердена на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Если говорить о сегменте переработки и сбыта, розничном сегменте, то здесь стоит отметить важность, которую Россия играет с точки зрения роста для нашей компании: она входит в топ 5 крупнейших экономик. В рамках развития сети АЗС в России в ближайшие 5 лет мы еженедельно будем открывать одну новую АЗС", - сообщил глава НК.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: SHELL, ПУТИН, ВСТРЕЧА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]