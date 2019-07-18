Авиарейс Баку– Шарм-эль-Шейх пользуется спросом

Казахстанский авиаперевозчик SCAT Airlines, получившей от Азербайджана пятую степень свободы, с 18 июля начал выполнять еженедельные рейсы по маршруту Баку – Шарм-эль-Шейх.
«Рейс заполнен на 99%. Идет глубина продаж на период Гурбан-байрам", - сообщила агентству «Интерфакс-Азербайджан» заместитель директора по продажам оператора Selfie Travel Валентина Харахордина, комментируя первый рейс по этому маршруту.
По ее словам, летная программа авиарейса уже продлена на зиму.
«Уже есть запросы по бронированию вплоть до нового года. Как только получим цены от отелей, соответственно будет продлена продажа», - добавила она.
Египетская компания Air Cairo в июне 2016 года открыла прямой рейс из Шарм-эль-Шейх в Баку. Однако, уже с 4 июля 2016 года приостановила полеты по этому авиарейсу из-за слабой заполняемостью рейса. С тех пор стороны вели обсуждения по вопросу возобновления прямых авиарейсов.
Ф.Исазаде
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