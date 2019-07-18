Глава англо-голландского концерна Shell Бен ван Берден на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным называет новое партнерство с российской "Газпром нефтью" крупнейшей инвестицией в ГРР России за 5 лет.

"В прошлом месяце в рамках ПМЭФ нам удалось сделать большой шаг вперед с нашим давним партнером - компанией "Газпром нефть": мы достигли договоренности о разведке и добыче дополнительных запасов углеводородов в Сибири. Этот проект станет крупнейшей инвестицией в российскую экономику с точки зрения разведки и добычи нефти за последние 5 лет", - заявил он.

Как сообщалось, в июне "Газпром нефть" и Shell договорились о создании совместного предприятия (50% на 50%) на базе дочки российской компании "Меретояханефтегаз" по освоению четырех месторождений в Ямало-Ненецком АО с суммарными геологическими запасами в 1,1 млрд тонн (Меретояхинское месторождение, Тазовский, Северо-Самбургский и два Западно-Юбилейных участка).

Путин в свою очередь отметил: "Компания Shell работает в России давно, по-моему, с конца XIX века. И в настоящее время достаточно активно работает во многих проектах, является крупным инвестором в российскую экономику - более $15 млрд прямые инвестиции составили. Поэтому я очень рад вас видеть и поговорить вместе с коллегами о перспективах развития".

Глава Shell сказал, что компания работает в России уже 127 лет. "Мы очень ценим то партнерство, которое у нас есть, и с огромной благодарностью относимся к возможности встретиться с вами и пообщаться, обсудить наше будущее", - заявил он.

"С момента нашей последней встречи было много событий, которыми я хотел бы с вами поделиться. В первую очередь, два месяца назад мы отмечали 25-летие компании "Сахалин Энерджи". Это великолепный проект по своей организации. Мы отгрузили нашим потребителям на Дальнем Востоке более 100 млн СПГ. И, безусловно, платежи в бюджет РФ составили за время проекта $25 млрд. Контракты, заключенные с российскими подрядчиками и участниками цепочки поставок, превысили $25 млрд. Этот проект заложил фундамент рождения СПГ-отрасли в России", - сообщил руководитель Shell.

Он также добавил, что Shell будет поддерживать Эрмитаж в год проведения Года Рембрандта.

"У нас много амбиций на будущее для работ в РФ, и конечно хотелось бы сверить с вами часы с вашими желаниями и намерениями по нашей совместной работе в России", - сказал глава НК.

Путин поблагодарил за участие в культурно-гуманитарных и образовательных инициативах в России. "То, что вы сейчас сказали по поводу Эрмитажа, это не единственное направление, в котором вы принимаете участие, имея в виду еще и Большой театр и некоторые другие инициативы", - пояснил президент РФ.