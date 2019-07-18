В Турции намерены рассматривать все альтернативы американским F-35 - глава управления оборонпрома

Турция намерена изучить все альтернативы американским истребителям-бомбардировщикам F-35, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на начальника управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира.

"Турция продолжит рассматривать альтернативы F-35. Когда закрывается одна дверь, открывается другая", - заявил Демир.

Он подчеркнул, что Турция внесла все платежи и выполнила все обязательства в рамках программы F-35, так что ее исключение из программы несправедливо.

"Турция продолжит выполнять свои обязательства в рамках этой программы. К чему приведет принятое решение, станет ясно позже. В настоящий момент в своих заявлениях США используют выражение "приостановить", а не "исключить". Мы ожидаем официального подтверждения", - заметил Демир.

Также он рассказал, что Турция продолжает реализацию проекта по созданию собственного истребителя и планирует ускорить этот процесс.

В среду США заявили, что решение Турции приобрести российские системы ПВО С-400 делает невозможным участие Анкары в программе F-35.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал отказ США от поставок Анкаре закупленных ею истребителей F-35 "грабежом".

Эрдоган сообщил, что Турция уже заплатила за истребители $1,4 млрд. Четыре самолета уже поставлены. "Мы заключили соглашение о закупке 116-ти F-35. И мы не являемся просто рынком сбыта, мы участвуем в производстве. Некоторые части самолета производятся в Турции", - сказал он.

В четверг глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что Россия готова проработать вопрос о поставках Турции истребителей Су-35.

"Если наши турецкие коллеги изъявят желание, мы готовы проработать поставки Су-35", - сказал Чемезов.