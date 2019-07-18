В Турции намерены рассматривать все альтернативы американским F-35 - глава управления оборонпрома

Турция намерена изучить все альтернативы американским истребителям-бомбардировщикам F-35, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на начальника управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира.
"Турция продолжит рассматривать альтернативы F-35. Когда закрывается одна дверь, открывается другая", - заявил Демир.
Он подчеркнул, что Турция внесла все платежи и выполнила все обязательства в рамках программы F-35, так что ее исключение из программы несправедливо.
"Турция продолжит выполнять свои обязательства в рамках этой программы. К чему приведет принятое решение, станет ясно позже. В настоящий момент в своих заявлениях США используют выражение "приостановить", а не "исключить". Мы ожидаем официального подтверждения", - заметил Демир.
Также он рассказал, что Турция продолжает реализацию проекта по созданию собственного истребителя и планирует ускорить этот процесс.
В среду США заявили, что решение Турции приобрести российские системы ПВО С-400 делает невозможным участие Анкары в программе F-35.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал отказ США от поставок Анкаре закупленных ею истребителей F-35 "грабежом".
Эрдоган сообщил, что Турция уже заплатила за истребители $1,4 млрд. Четыре самолета уже поставлены. "Мы заключили соглашение о закупке 116-ти F-35. И мы не являемся просто рынком сбыта, мы участвуем в производстве. Некоторые части самолета производятся в Турции", - сказал он.
В четверг глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что Россия готова проработать вопрос о поставках Турции истребителей Су-35.
"Если наши турецкие коллеги изъявят желание, мы готовы проработать поставки Су-35", - сказал Чемезов.
США и ЕС нужна более тесная координация по санкциям в отношении РФ - премьер Нидерландов
МИД Азербайджана сомневается в желании руководства Армении решить карабахский конфликт
Баку готов расширить военное сотрудничество с Киевом – Гасанов
Нацбанк допускает выпуск Украиной евробондов на $1 млрд до конца года
Узбекистан намерен продать инвесторам почти все электростанции страны
Цены на нефть теряют более 3%, Brent подешевела до $61,73 за баррель
Двенадцать израильтян задержали на Кипре по подозрению в групповом изнасиловании туристки
Эйфелева башня и Колизей стали самыми фотографируемыми достопримечательностями в мире
В Азербайджане зафиксировали землетрясение на Каспии магнитудой 3,6
ИВ Губинского района направит около 730 тыс. манатов на ремонт дорог
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Bakcell продолжает показывать высокие результаты по работе с клиентами в социальных сетях
В РИКЦ в Баку открылась фотовыставка, посвященная 110-летию Андрея Громыко
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору
Президент Украины посетит Польшу 1 сентября