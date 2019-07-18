США и ЕС нужна более тесная координация по санкциям в отношении РФ - премьер Нидерландов

США и ЕС следует в большей степени согласовывать друг с другом санкции против России, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, выступая в четверг в Атлантическом совете в Вашингтоне.
"Я думаю, что мы могли бы делать больше в вопросе координирования санкционных систем США и Европы. Я думаю, что их действие даже усилилось бы, если бы мы так сделали", - сказал Рютте.
Рютте подчеркнул, что введенные ЕС санкции никогда не были связаны с крушением "Боинга" на востоке Украины в 2014 году.
"Санкции никогда не были связаны с MH17, так как это отдельный вопрос", - сказал Рютте.
Также он отметил поддержку, которую американские власти оказывали Нидерландам на фоне крушения рейса MH17.
Накануне в Нидерландах почтили память погибших в результате крушения рейса MH17, произошедшего пять лет назад.
"Боинг 777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.
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