США и ЕС нужна более тесная координация по санкциям в отношении РФ - премьер Нидерландов

США и ЕС следует в большей степени согласовывать друг с другом санкции против России, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, выступая в четверг в Атлантическом совете в Вашингтоне.

"Я думаю, что мы могли бы делать больше в вопросе координирования санкционных систем США и Европы. Я думаю, что их действие даже усилилось бы, если бы мы так сделали", - сказал Рютте.

Рютте подчеркнул, что введенные ЕС санкции никогда не были связаны с крушением "Боинга" на востоке Украины в 2014 году.

"Санкции никогда не были связаны с MH17, так как это отдельный вопрос", - сказал Рютте.

Также он отметил поддержку, которую американские власти оказывали Нидерландам на фоне крушения рейса MH17.

Накануне в Нидерландах почтили память погибших в результате крушения рейса MH17, произошедшего пять лет назад.

"Боинг 777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.