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ТЭК 18.07.2019 19:46

Цены на нефть теряют более 3%, Brent подешевела до $61,73 за баррель

Цены на нефть вернулись к резкому снижению - более 3% - на торгах в четверг после краткосрочного подъема, вызванного заявлением Ирана о задержании иностранного нефтетанкера в Персидском заливе.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:30 в четверг составила $61,73 за баррель, что на $1,93 (3,03%) ниже уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $1,78 (3,13%) - до $55 за баррель.

Давление на рынок оказывают сохраняющиеся опасения, что торговый конфликт США и Китая ослабит глобальный экономический подъем и, соответственно, спрос на нефть.

Данные о запасах энергоносителей, обнародованные министерством энергетики США в среду, вызвали опасения в отношении спроса на топливо в стране: запасы бензина на прошлой неделе выросли на 3,57 млн баррелей при ожидавшемся экспертами снижении на 3 млн баррелей.

Запасы бензина в США по итогам недели уменьшились на 3,2 млн баррелей, дистиллятов - взлетели на 5,69 млн баррелей.

"Рост запасов бензина, идущий вразрез с сезонными тенденциями, вызывает особые опасения, - отмечается в обзоре экспертов Tudor Pickering. - Спрос на бензин на прошлой неделе был на 1,7% ниже, чем в тот же период годом ранее, и опустился ниже среднего уровня за пятилетний период впервые более чем за месяц".

Ситуация на Ближнем Востоке все же остается в центре внимания трейдеров. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил накануне в интервью Bloomberg, что Иран мог бы перекрыть ключевой маршрут поставок нефти из региона - через Ормузский пролив, но не хочет делать этого.

В четверг Корпус стражей Исламской революции (КСИР) подтвердил задержание в Персидском заливе иностранного танкера. В КСИР отмечают, что танкер, способный перевозить 2 млн литров нефти, занимался контрабандой топлива.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]