Лавров рассчитывает, что новый состав Еврокомиссии проведет инвентаризацию отношений с РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на то, что новый состав Еврокомиссии проведёт "инвентаризацию" отношений с Россией, Москва будет ориентироваться на дела.
"Мы хотим ориентироваться не на какие-то заявления публичные, а на практические дела. (...) Я надеюсь, что новый состав Еврокомиссии проведёт инвентаризацию отношений с РФ, и когда они свою позицию по дальнейшему развитию связей с нами выскажут, мы будем, конечно же, реагировать ", - заявил он на пресс-конференции в Германии.
Лавров напомнил: "С Евросоюзом у нас лет пять, если не шесть не было встреч в тех форматах, которые согласованы в рамках соглашения о партнёрстве и сотрудничестве, не было ни саммитов, ни встреч на уровне глав МИД России и высокого представителя ЕС по вопросам политики в области безопасности, не было ни одного секторального диалога, а этих секторальных диалогов было больше 20-ти".
"Все это заморожено по инициативе Брюсселя", - сказал Лавров.
"Будем готовы продвигаться так далеко, насколько к этому готовы наши партнеры", - подчеркнул он.
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