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Дальнее зарубежье 18.07.2019 22:46

Лавров рассчитывает, что новый состав Еврокомиссии проведет инвентаризацию отношений с РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на то, что новый состав Еврокомиссии проведёт "инвентаризацию" отношений с Россией, Москва будет ориентироваться на дела.

"Мы хотим ориентироваться не на какие-то заявления публичные, а на практические дела. (...) Я надеюсь, что новый состав Еврокомиссии проведёт инвентаризацию отношений с РФ, и когда они свою позицию по дальнейшему развитию связей с нами выскажут, мы будем, конечно же, реагировать ", - заявил он на пресс-конференции в Германии.

Лавров напомнил: "С Евросоюзом у нас лет пять, если не шесть не было встреч в тех форматах, которые согласованы в рамках соглашения о партнёрстве и сотрудничестве, не было ни саммитов, ни встреч на уровне глав МИД России и высокого представителя ЕС по вопросам политики в области безопасности, не было ни одного секторального диалога, а этих секторальных диалогов было больше 20-ти".

"Все это заморожено по инициативе Брюсселя", - сказал Лавров.

"Будем готовы продвигаться так далеко, насколько к этому готовы наши партнеры", - подчеркнул он.

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Тэги: ЛАВРОВ, ЕВРОКОМИССИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]