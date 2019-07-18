Партия Зеленского за 3 дня до выборов в парламент Украины набирает более 40% голосов - опрос

Пять партий преодолевают 5-процентный проходной барьер на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины, еще две политсилы имеют шансы пройти в парламент с учетом теоретической погрешности выборки, свидетельствуют результаты социсследования социологической службы Центра Разумкова.
Согласно обнародованным в четверг результатам социсследования, проведенного социологами с 12 по 17 июля, чаще всего избиратели намерены отдать свой голос за партию "Слуга народа" - 40,2% респондентов, которые будут голосовать 21 июля и 44,4% среди тех, кто намерен участвовать в выборах и уже определился, за кого голосовать.
За партию "Оппозиционная платформа - за жизнь" намерены проголосовать соответственно 12,1% и 13,3%, за ВО "Батькивщина" - соответственно 7,7% и 8,5%, за партию "Европейская солидарность" - соответственно 6,8% и 7,5%, за партию "Голос" - соответственно 6,1% и 6,8%.
Определенные шансы преодолеть 5-процентный проходной барьер и пройти в Верховную Раду, с учетом теоретической погрешности выборки, которая не превышает 2,3%, имеют еще две политические силы: "Сила и честь", за которую отдали бы свои голоса 4,0% респондентов, которые будут голосовать, и 4,5% тех, кто будет голосовать, и уже определился со своим выбором; Радикальная партия - соответственно 3,0% и 3,3%.
Каждую из остальных участвующих в выборах партий намерены поддержать 2,5% и меньше респондентов, которые будут голосовать.
Вместе с тем, свидетельствуют результаты исследования, на время проведения опроса 9,5% респондентов из тех, кто придет на избирательные участки, еще не определились, за кого отдадут свои голоса.
При этом 8,2% респондентов от общего числа опрошенных социологами заявили, что не собираются голосовать на внеочередных парламентских выборах.
Наибольшую поддержку партия "Слуга народа" имеет в Южном регионе (здесь за нее собираются голосовать 56,4% всех опрошенных) и в Центральном регионе (37,8%). Партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" в наибольшей степени поддерживают на Востоке (22,4%) и на юге (13,3%). За ВО "Батькивщина" чаще всего готовы голосовать жители Центрального (10%) и Западного (7,4%) регионов, это же касается и партии "Европейская солидарность" (соответственно 6,9% и 8,9%). За партию "Голос" чаще всего готовы голосовать жители Западного региона (12,1%).
"Чем моложе респонденты, тем чаще они готовы голосовать за партию "Слуга народа" (ее поддержка растет от 25,3% среди тех, кому 60 и более лет, до 48,1% среди молодежи в возрасте от 18 до 29 лет). Партия "Голос" также имеет самую высокую поддержку в младшей возрастной группе (18-29 лет). Электоральная поддержка партий "Оппозиционная платформа - За жизнь", ВО "Батькивщина", "Сила и честь" больше выражена в старших возрастных группах", - отмечают социологи.
Данное социологическое исследование проведено соцслужбой Центра Разумкова с 12 по 17 июля 2019 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
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