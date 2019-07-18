Премьер Нидерландов поддерживает решение США отстранить Турцию от программы F-35

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в четверг заявил, что полностью согласен с решением США исключить Турцию из программы F-35 из-за покупки российских систем ПВО С-400.
В ходе выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне Рютте заявил, что "полностью согласен с решением американской администрации".
"Насколько я помню, это были системы Patriot, которые США предлагали Турции в качестве альтернативы российским системам С-400? Но так вышло, что (президент Турции - ИФ) Эрдоган решил все-таки выбрать эту сделку по С-400. Может быть, за этим что-то кроется, я наверняка не знаю", - добавил он.
Вместе с тем, Рютте напомнил, что "Нидерланды также участвуют в программе F-35" и готовы "помочь программе, если будет необходимо заполнить пробелы" из-за исключения Турции.
"Это определенно означает, что в том, что касается разработки и производства (деталей - ИФ) нужно искать другие решения", - сказал Рютте.
"Вчера мы объявили, что покупаем еще девять штук. Но, может быть, в связи с этой ситуацией с Турцией мы теперь получим скидку? Не уверен, могу ли я поднять эту тему на переговорах с Трампом. Наверное, я мог бы, он же заключает сделки, посмотрим", - пошутил Рютте.
Накануне в США заявили, что решение Турции приобрести российские системы ПВО С-400 делает невозможным участие Анкары в программе F-35.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал отказ США от поставок Анкаре закупленных ею истребителей F-35 "грабежом".
Эрдоган сообщил, что Турция уже заплатила за истребители $1,4 млрд. Четыре самолета уже поставлены. "Мы заключили соглашение о закупке 116-ти F-35. И мы не являемся просто рынком сбыта, мы участвуем в производстве. Некоторые части самолета производятся в Турции", - сказал он.
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