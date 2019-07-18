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Регион 18.07.2019 23:11

Лишение Турции F-35 ослабит НАТО на южном направлении - глава минобороны Турции

Министр обороны Турции Хулуси Акар считает, что исключение Турции из программы по американским самолетам F-35 ослабит НАТО на южном направлении.

"Исключение Турции из программы F-35 особенно негативно скажется на мощи южного фланга НАТО", - приводит агентство "Анадолу" слова министра.

Он также отметил, что попытки США "посредством одностороннего и несправедливого решения" исключить Анкару из программы по F-35 не имеют никаких законных оснований.

По его словам, Турция ожидает, что США откажутся от действий, которые могли бы навредить двусторонним отношениям.

Накануне в США заявили, что решение Турции приобрести российские системы ПВО С-400 делает невозможным участие Анкары в программе F-35. В то же время, в Вашингтоне подчеркнули настрой на продолжение военного сотрудничества с Анкарой.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал отказ США от поставок Анкаре закупленных ею истребителей F-35 грабежом.

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Тэги: ТУРЦИЯ, F/35, НАТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]