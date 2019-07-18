Лишение Турции F-35 ослабит НАТО на южном направлении - глава минобороны Турции

Министр обороны Турции Хулуси Акар считает, что исключение Турции из программы по американским самолетам F-35 ослабит НАТО на южном направлении.
"Исключение Турции из программы F-35 особенно негативно скажется на мощи южного фланга НАТО", - приводит агентство "Анадолу" слова министра.
Он также отметил, что попытки США "посредством одностороннего и несправедливого решения" исключить Анкару из программы по F-35 не имеют никаких законных оснований.
По его словам, Турция ожидает, что США откажутся от действий, которые могли бы навредить двусторонним отношениям.
Накануне в США заявили, что решение Турции приобрести российские системы ПВО С-400 делает невозможным участие Анкары в программе F-35. В то же время, в Вашингтоне подчеркнули настрой на продолжение военного сотрудничества с Анкарой.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал отказ США от поставок Анкаре закупленных ею истребителей F-35 грабежом.
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