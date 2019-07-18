Трамп уточнил, что все же рассматривает санкции против Турции, но решение по ним пока не принял - СМИ

Президент США Дональд Трамп в четверг уточнил, что все-таки рассматривает введение ограничительных мер против Турции, однако решение по ним пока не принято, передают американские СМИ.
"Мы это (санкции - ИФ) рассматриваем", - заявил Трамп журналистам.
По словам президента, он "пока не принял решение по новым санкциям" против Турции за покупку российских систем ПВО С-400.
Ранее в четверг он заявил журналистам, что Вашингтон пока не рассматривает экономические санкции против Турции.
"Нет, прямо сейчас мы это не рассматриваем", - цитирует слова Трампа агентство Bloomberg.
С конца прошлой недели Турция получает из России компоненты С-400. США неоднократно грозили Турции санкциями за покупку С-400, в частности, в соответствии с законом "О противодействии врагам Америки посредством санкций" (CAATSA).
Накануне в США заявили, что решение Турции приобрести российские системы ПВО С-400 делает невозможным участие Анкары в программе F-35. В то же время, в Вашингтоне подчеркнули настрой на продолжение военного сотрудничества с Анкарой.
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