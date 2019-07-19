Запад не откажется от либеральных ценностей - Туск

Председатель Европейского совета Дональд Туск вновь вступил в заочную полемику с президентом России Владимиром Путиным по поводу судьбы либерализма.

"Всем тем, кто, выдавая желаемое за действительное, заявлял, что Запад мертв, а либеральная демократия устарела, у нас есть четкий ответ: вы ошибаетесь. Мы никогда не откажемся от наших ценностей", - заявил глава Евросовета, выступая в четверг после саммита ЕС-Канада в четверг в Монреале.

Он отметил, что Канада разделяет европейское видение мира, ценности и цели Евросоюза.

"Мы оба - страстные сторонники демократии, верховенства закона, прав человека и солидарности между людьми и нациями, а также основанного на правилах международного порядка. Вот почему мы будем продолжать бороться за эти принципы", - заявил Туск.

Ранее Туск уже подвергал критике заявление президента РФ Владимира Путина о том, что либеральная модель мирового развития устарела.

"Должен сказать, что решительно не согласен с главным аргументом того, что либерализм устарел. Мы здесь как европейцы будем твердо и однозначно защищать и продвигать либеральную демократию", - сказал он 28 июня на саммите G20 в Осаке (Япония).

По его словам, "тот, кто утверждает, что либеральная демократия устарела, также утверждает, что устарели свободы, что устарело верховенство права, что устарели права человека". Однако, отметил он, у "нас в Европе все это есть и останется важными и яркими ценностями".

"То, что я нахожу действительно устаревшим, - это авторитаризм, культ личности, правление олигархов, даже если иногда они могут казаться эффективными", - заявил председатель ЕС.

По словам Туска, "глобальная сцена не может стать ареной, где сильные будут диктовать свои условия более слабым, где эгоизм будет доминировать над солидарностью, и где националистические эмоции будут доминировать над здравым смыслом".

В конце июня Путин в интервью газете The Financial Times высказал мнение, что либерализм уже изжил себя. В то же время он добавил, что либерализм "имеет право на существование", однако не должен доминировать.

Эти высказывания российского лидера вызвали на Западе неоднозначную реакцию.

Так, президент США Дональд Трамп заявил, что Путин, возможно, критиковал либерализм, так как видит в некоторых частях света проявления отрицательных сторон этой модели. "Возможно, он так решил, потому что видит, что происходит", - заявил он на пресс-конференции в Осаке. Вместе с тем, Трамп считает, что Путин может видеть и примеры успеха западного либерализма. "В то же время, он поздравил меня с экономическими успехами, которых мы достигли", - сказал президент США.

А премьер-министр Великобритании Тереза Мэй резко раскритиковала высказывания Путина. "Президент Путин (...) накануне саммита G-20 в Японии заявил, что либеральная идея устарела, так как она вступает в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. Это циничный вымысел. Никто, сравнивая качество жизни или экономический успех либеральных демократий, таких как Великобритания, Франция и Германия с Российской Федерацией, не придет к выводу, что наша система устарела", - заявила Мэй.