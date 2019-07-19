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СНГ 19.07.2019 11:34

МВД Киргизии опровергает информацию о готовящемся "силовом захвате" экс-президента Атамбаева

В министерстве внутренних дел Киргизии назвали дезинформацией сообщение о готовящейся операции по задержанию бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.

"В Следственную службу МВД Киргизии на допрос 19 июля был вызван экс-президент Алмазбек Атамбаев. Распространяемая информация о силовом захвате экс-президента Алмазбека Атамбаева не соответствует действительности", - заявили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

Ранее официальный представитель основанной Атамбаевым Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) Кундуз Жолдубаева на своей странице в социальной сети заявила, что правоохранительные органы республики планируют осуществить в пятницу "силовой захват" Атамбаева в его собственном доме в селе Кой-Таш под Бишкеком, где с 25 июня функционирует "Народный штаб" в поддержку бывшего главы государства.

"Из достоверных источников стало известно, что дана команда на силовой захват экс-президента Алмазбека Атамбаева. Операцию планируют осуществить завтра во второй половине дня силами около 1,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов", - написала Жолдубаева вечером в минувший четверг.

"Видимо, власть забывает о том, что радикальные меры могут привести к неотвратимым последствиям", - заявила представитель СДПК.

18 июля Атамбаев получил третью по счету повестку из МВД Киргизии с требованием явиться на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева. Экс-президент в очередной раз проигнорировал требование ведомства.

27 июня парламент Киргизии 103 голосами принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева, одновременно лишив его статуса экс-президента, что лишает его иммунитета от уголовного преследования. Это произошло после того, как Генеральная прокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против бывшего главы государства.

В числе эпизодов, которые изучает киргизское надзорное ведомство, указаны: незаконное обогащение, незаконное завладение земельным участком, причастность к незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита.

Атамбаев назвал все обвинения против него "абсурдом" и заявил, что не намерен принимать участие в следственных действиях и приходить на допрос в прокуратуру. Бывший глава государства постоянно находится в своем доме, расположенном в предгорной зоне в 20 км от Бишкека, где ежедневно по вечерам проводит встречи со своими сторонниками.

Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 годы.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, АТАМБАЕВ, МВД, ЗАЯВЛЕНИЕ


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