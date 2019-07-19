Скончался мужчина, который совершил самоподжог у здания посольства Японии в Сеуле

78-летний мужчина, который поджог себя перед зданием посольства Японии в Сеуле, скончался в больнице, сообщило в пятницу агентство Associated Press.

Ранее сообщалось, что этот мужчина в ночь на пятницу припарковал свой автомобиль перед входом в японское посольство и затем совершил самоподжог.

Отмечается, что внутри автомобиля были обнаружены легковоспламеняющиеся материалы, в том числе бутан.

Возгорание было потушено через 10 минут.

По словам представителя местной полиции, причиной трагического происшествия стала антипатия виновника инцидента к Японии.