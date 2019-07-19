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Дальнее зарубежье 19.07.2019 11:45

Скончался мужчина, который совершил самоподжог у здания посольства Японии в Сеуле

78-летний мужчина, который поджог себя перед зданием посольства Японии в Сеуле, скончался в больнице, сообщило в пятницу агентство Associated Press.

Ранее сообщалось, что этот мужчина в ночь на пятницу припарковал свой автомобиль перед входом в японское посольство и затем совершил самоподжог.

Отмечается, что внутри автомобиля были обнаружены легковоспламеняющиеся материалы, в том числе бутан.

Возгорание было потушено через 10 минут.

По словам представителя местной полиции, причиной трагического происшествия стала антипатия виновника инцидента к Японии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ЯПОНИЯ, САМОПОДЖОГ, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]