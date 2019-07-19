Очередной раунд переговоров по Сирии в Нур-Султане состоится 1-2 августа с участием новых наблюдателей - МИД Казахстана

Очередной, 13 раунд переговоров по Сирии с участием РФ, Турции и Ирана состоится в столице Казахстана 1-2 августа, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.
"1-2 августа 2019 года в Нур-Султане пройдет очередная 13-ая Международная встреча высокого уровня по Сирии в Астанинском формате", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой МИД в пятницу.
Планируется участие делегаций стран-гарантов - Ирана, России и Турции, правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции.
"В качестве наблюдателей переговорам будут содействовать высокие представители ООН, Иордании, а также Ливана и Ирака, которые впервые примут участие в Астанинском переговорном процессе", - добавили в казахстанском внешнеполитическом ведомстве.
Предыдущий раунд переговоров в "астанинском формате" проходил в Нур-Султане весной, 25-26 апреля 2019 года.
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