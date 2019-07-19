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СНГ 19.07.2019 12:03

Очередной раунд переговоров по Сирии в Нур-Султане состоится 1-2 августа с участием новых наблюдателей - МИД Казахстана

Очередной, 13 раунд переговоров по Сирии с участием РФ, Турции и Ирана состоится в столице Казахстана 1-2 августа, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

"1-2 августа 2019 года в Нур-Султане пройдет очередная 13-ая Международная встреча высокого уровня по Сирии в Астанинском формате", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой МИД в пятницу.

Планируется участие делегаций стран-гарантов - Ирана, России и Турции, правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции.

"В качестве наблюдателей переговорам будут содействовать высокие представители ООН, Иордании, а также Ливана и Ирака, которые впервые примут участие в Астанинском переговорном процессе", - добавили в казахстанском внешнеполитическом ведомстве.

Предыдущий раунд переговоров в "астанинском формате" проходил в Нур-Султане весной, 25-26 апреля 2019 года.

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Тэги: КАЗАХСТАН, СИРИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, ДАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]