Правительство Белоруссии утвердило порядок импорта нефтепродуктов из РФ под контролем ФТС

Правительство Белоруссии утвердило положение о взаимодействии госорганов и компаний-импортеров для обеспечения вывоза нефтепродуктов из Российской Федерации.

В соответствии с постановлением Совмина №471 от 18 июля 2019 года, которое в пятницу опубликовано на национальном правовом интернет-портале, поставки российских нефтепродуктов в Белоруссии будут осуществляться в рамках согласованного объема, с определением перечня предприятий-импортеров и под контролем Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Документ вступил в силу и действует до 31 декабря 2024 года.

В постановлении определен порядок взаимодействия белорусских госорганов с производителями при согласовании индикативных балансов добычи (производства), потребления, поставки, импорта и экспорта нефтепродуктов, а также протокола согласования вывоза товаров из Российской Федерации в Белоруссию.

Также постановлением закрепляется норма о формировании перечня импортеров российских нефтепродуктов на календарный год.

В соответствии с документом, порядок согласования распространяется на российские нефтепродукты, классифицируемые по ТН ВЭД ЕАЭС в отдельных позициях товарных групп 27 (коды 2710-2715, за исключением 2711 21 000 0) и 29 (коды 2902 20 000 0, 2902 30 000 0, 2902 41 000 0-2902 44 000 0).

Постановлением предусматривается, что белорусские компании должны направить в концерн "Белнефтехим" заявку о потребности в российских нефтепродуктах ежегодно не позднее 1 августа. Затем совместно с Минэкономики "Белнефтехим" готовит проект индикативного баланса поставок и направляет на согласование в компетентные органы РФ.

Затем перечень "представляется для согласования в коллегиальные образования, рассматривающие вопросы поставок в Республику Беларусь энергоносителей, и после такого согласования направляется компетентными органами Республики Беларусь в Федеральную таможенную службу Российской Федерации".

Предусматривается, что 90% объема согласованного баланса будут направляться компаниям-импортерам, которые ввозили нефтепродукты из РФ ранее. Оставшиеся 10% будут распределяться между компаниями, которые ранее не импортировали нефтепродукты из РФ, но подали заявку.

Поставки нефтепродуктов из РФ будут вестись под контролем таможенных органов двух стран. "Объем полученного организацией российского нефтепродукта для целей формирования перечня на 2020 год определяется согласно информации о задекларированных товарах, представленной таможенными органами Российской Федерации таможенным органам Республики Беларусь (...) и переданной концерну "Белнефтехим" таможенными органами Республики Беларусь", - сказано в документе. При отсутствии такой информации объем импорта определяется согласно данным статистического декларирования или иным документам от предприятий.

При этом с 2021 года объем импорта нефтепродуктов из РФ будет учитываться только по данным ФТС РФ. "Объем полученного организацией российского нефтепродукта для целей формирования перечня на 2021 и последующие годы определяется согласно данным, представленным таможенными органами Российской Федерации", - сказано в постановлении.

В документе оговаривается, что если компетентные органы Белаоруссии и России до 15 декабря не согласуют баланс на следующий год, то объем поставок формируется исходя из фактических объемов импорта на текущий год.

В постановлении также оговорен порядок согласования импорта при возникновении или увеличении потребности в получении российского нефтепродуктов.

Как сообщалось, концерн "Белнефтехим" в начале июля начал сбор заявок от белорусских предприятий, которым необходим импорт российских нефтепродуктов.

В середине прошлого года Россия инициировала запрет на поставки в Белоруссию темных нефтепродуктов. В Москве заявили о реэкспорте российских нефтепродуктов и снижении доходов бюджета, в ответ в Минске утверждали, что темные нефтепродукты из РФ дополнительно перерабатываются на белорусских НПЗ.

Белоруссия с 1 ноября 2018 года отказалась от ввоза из РФ темных нефтепродуктов. Поставки из России ограничены закрытым перечнем для нужд белорусской нефтехимии.

Первый вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко сообщил, что с 1 ноября 2018 года Минск недополучил 880 тыс. тонн нефтепродуктов из России, что вызвало общее снижение объемов переработки нефтепродуктов. В результате за январь-апрель 2019 года объем выпуска нефтепродуктов снизился на 17,3% к уровню аналогичного периода 2018 года.

По оценке Ляшенко, экспорт белорусских нефтепродуктов в 2019 году может сократиться на 1-1,5 млн тонн по сравнению с 2018 годом из-за отсутствия поставок нефтепродуктов из России.

Комментируя возможность пересмотра достигнутых в конце прошлого года договоренностей об отказе Белоруссии от импорта нефтепродуктов из России, Ляшенко сказал: "Это двустороннее обязательство, и в некоторой степени нас сегодня устраивает складывающееся положение вещей".