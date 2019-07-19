Число погибших при взрыве в Кабуле увеличилось до восьми человек

До восьми человек увеличилось число погибших при взрыве, прогремевшем в Кабуле в пятницу утром, ранения получили 33 человека, сообщил представитель Минздрава Афганистана Вахидулла Меяр.

По его словам, всем раненым оказывается медицинская помощь.

Ранее сообщалось о двух погибших и десяти раненых при взрыве, прогремевшем у Кабульского университета.

По сообщениям афганских СМИ, возле вуза был подорван заминированный автомобиль. Ни одна из действующих в стране антиправительственных группировок пока не взяла ответственность за теракт.

Со своей стороны представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахид заявил о непричастности талибов к взрыву в Кабуле.