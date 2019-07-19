Число погибших при взрыве в Кабуле увеличилось до восьми человек

До восьми человек увеличилось число погибших при взрыве, прогремевшем в Кабуле в пятницу утром, ранения получили 33 человека, сообщил представитель Минздрава Афганистана Вахидулла Меяр.
По его словам, всем раненым оказывается медицинская помощь.
Ранее сообщалось о двух погибших и десяти раненых при взрыве, прогремевшем у Кабульского университета.
По сообщениям афганских СМИ, возле вуза был подорван заминированный автомобиль. Ни одна из действующих в стране антиправительственных группировок пока не взяла ответственность за теракт.
Со своей стороны представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахид заявил о непричастности талибов к взрыву в Кабуле.
Азербайджанские военные примут участие в 6 конкурсах Армейских международных игр-2019
Глава Минобороны Азербайджана послу США: Ереван намеренно затягивает урегулирование конфликта в Карабахе
Производство метанола в Азербайджане в I полугодии увеличилось в 5 раз
Нефть продолжает рост на новостях об уничтожении США иранского беспилотника, Brent на уровне $62,8 за баррель
Азербайджан в I полугодии увеличил производство автомобилей в 8,5 раза
Июнь 2019 года стал самым жарким в мире за 140 лет наблюдений - исследование
В Узбекистане принят первый закон о туризме
Наибольшее восхищение у жителей планеты вызывают Билл Гейтс, Барак Обама и Джеки Чан - опрос YouGov
ИВ Агсуинского района направит более 450 тыс. манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения в феврале
ИВ Губинского района направит около 730 тыс. манатов на ремонт дорог
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Bakcell продолжает показывать высокие результаты по работе с клиентами в социальных сетях
В РИКЦ в Баку открылась фотовыставка, посвященная 110-летию Андрея Громыко
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору
Президент Украины посетит Польшу 1 сентября