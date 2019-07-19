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Дальнее зарубежье 19.07.2019 11:38

Число погибших при взрыве в Кабуле увеличилось до восьми человек

До восьми человек увеличилось число погибших при взрыве, прогремевшем в Кабуле в пятницу утром, ранения получили 33 человека, сообщил представитель Минздрава Афганистана Вахидулла Меяр.

По его словам, всем раненым оказывается медицинская помощь.

Ранее сообщалось о двух погибших и десяти раненых при взрыве, прогремевшем у Кабульского университета.

По сообщениям афганских СМИ, возле вуза был подорван заминированный автомобиль. Ни одна из действующих в стране антиправительственных группировок пока не взяла ответственность за теракт.

Со своей стороны представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахид заявил о непричастности талибов к взрыву в Кабуле.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АФГАНИСТАН, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]