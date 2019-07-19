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ТЭК 19.07.2019 11:22

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ соберутся 12 сентября в Абу-Даби

Следующее заседание министерского комитета по выполнению договоренностей ОПЕК+ (JMMC) состоится 12 сентября в Абу-Даби, сообщили "Интерфаксу" представители участников комитета.

В декабре прошлого года страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти в первом полугодии 2019 года на 1,2 млн б/с от уровня октября 2018 года. В июле сделка была продлена до конца марта 2020 года.

Министерский комитет, куда входят представители лидеров сделки - России и Саудовской Аравии - изучает ситуацию на рынке и может давать рекомендации о дальнейших действиях всем участникам соглашения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ОПЕК, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]