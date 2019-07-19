Министры мониторингового комитета ОПЕК+ соберутся 12 сентября в Абу-Даби

Следующее заседание министерского комитета по выполнению договоренностей ОПЕК+ (JMMC) состоится 12 сентября в Абу-Даби, сообщили "Интерфаксу" представители участников комитета.

В декабре прошлого года страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти в первом полугодии 2019 года на 1,2 млн б/с от уровня октября 2018 года. В июле сделка была продлена до конца марта 2020 года.

Министерский комитет, куда входят представители лидеров сделки - России и Саудовской Аравии - изучает ситуацию на рынке и может давать рекомендации о дальнейших действиях всем участникам соглашения.